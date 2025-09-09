Kebun Raya Bogor Punya Koleksi Anggrek Anyar Hibrida Papua dan Sumatra

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggrek hibrida baru bernama Paphiopedilum Memoria Jakob Oetama kini hadir di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya, Zaenal Arifin, selaku pengelola Kebun Raya Bogor dalam keterangan resminya mengaku bangga menjadi rumah bagi anggrek penuh filosofi tersebut.

“Paphiopedilum Memoria Jakob Oetama bukan hanya cantik secara morfologi, tetapi juga menyimpan filosofi persatuan Nusantara,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan anggrek ini di Kebun Raya Bogor diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat luas untuk lebih mencintai kekayaan hayati Indonesia.

Selain itu, koleksi baru ini juga memperkuat peran Kebun Raya sebagai pusat konservasi dan edukasi flora tropis.

Hadirnya anggrek Jakob Oetama di ruang publik dinilai penting agar masyarakat bisa mengenal sosok almarhum tidak hanya dari dunia jurnalistik, tetapi juga melalui simbol flora yang melambangkan persatuan bangsa.

Kehadirannya di Kebun Raya Bogor diharapkan menjadi sumber inspirasi lintas generasi.

Kehadiran anggrek ini sekaligus menjadi penghormatan bagi almarhum Jakob Oetama, sebagai salah satu tokoh pers nasional.