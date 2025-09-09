Jungleland Siapkan Promo Menarik Sepanjang September, Harga Hemat Mulai Rp 50 Ribu

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Jungleland Adventure Theme Park menghadirkan berbagai promo menarik selama periode 1-30 September 2025.

General Manager Jungleland, Suryo Rudi mengatakan ada paket tiket terusan promo Keluarga Ceria Ber4 dengan harga Rp 400.000 di Senin-Jumat dan Rp 500.000 di Sabtu – Minggu dan libur nasional.

Harga tersebut sudah termasuk menikmati berbagai wahana Jungleland, wahana downtown, sewa kostum cowboy dan sewa kimono.

"Pembelian bisa dilakukan di loket tiket langsung atau melalui online di ticket.jungleland.id," katanya.

Selain paket berempat, ada pula paket promo Keluarga Ceria Ber6 dengan harga Rp 540.000 di Senin-Jumat dan Rp 690.000 di Sabtu – Minggu dan libur nasional.

"Harga tersebut juga sudah termasuk wahana Jungleland, wahana downtown, sewa kostum cowboy, dan sewa kimono," ujar Suryo.

Ada juga promo pembelian annual pass Jungleland yang berlaku 1 tahun, dengan harga hanya Rp 399.000 untuk 2 orang, pengunjung dapat bermain sepuasnya selama 1 tahun.

Ada juga promo Senin Ceria dengan harga 50.000 per orang khusus pembelian di hari Senin dan pembelian offline di loket Jungleland, dengan minimal pembelian empat tiket.