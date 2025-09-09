Datangi DPR RI, Ratusan Mahasiswa UI Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) akan kemballi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, pada Selasa (9/9).

Aksi ini digelar untuk menagih janji 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEMI UI, Diallo Hujanbiru mengatakan, aksi hari ini bertajuk Rakyat Tagih Janji.

“Jadi memang aksi kali ini merupakan aksi follow up dari kemarin, tuntutan 17+8 yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat yang kami nilai banyak yang masih gagal untuk dipenuhi, padahal sudah melewati tenggat,” ucapnya.

“Oleh karena itu, kami ingin datang, kami ingin menagih janji untuk penuntasan seluruh-seluruh dari semua tuntutan 17+8 yang sudah disuarakan oleh masyarakat,” sambungnya.

Dirinya mengaku, sudah mempersiapkan secara matang untuk aksi hari ini.

“Untuk kajian sudah kami persiapkan, kami dari BEM se-UI telah mengkaji ke-17 tuntutan. Jadi, kami bedah apa saja yang menjadi masalah, apa yang seharusnya dilakukan, dan di mana poinnya, apakah sudah dipenuhi atau masih jauh dari kata cukup untuk pemenuhan,” ungkapnya.

Sehingga, ketika dalam aksi nanti ada anggota dewan atau pemangku kepentingan negara lain yang menemui massa, pihaknya sudah siap untuk menjelaskan hasil kajian itu.