Dukung Lingkungan Bisnis Epson Luncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Epson meluncurkan printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, TM-T82IV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern yang serba cepat dengan volume transaksi tinggi.

Dibuat dengan fokus pada kecepatan, keandalan, dan integrasi yang mulus, TM-T82IV menghadirkan performa lebih baik dalam bentuk yang ringkas.

Seiring meningkatnya ketergantungan bisnis pada sistem POS yang efisien, kebutuhan akan printer berkecepatan tinggi dan minim perawatan menjadi semakin penting.

Baca Juga: Spesifikasi Lengkap Epson Printer Thermal Point of Sale Terbaru

Pasar global printer struk POS diproyeksikan hampir tiga kali lipat pada tahun 2033, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, meningkatnya adopsi sistem POS mobile, serta pertumbuhan berkelanjutan penjualan ritel di seluruh dunia.

Meneruskan kesuksesan pendahulunya, TM-T82III, Epson kini menghadirkan TM-T82IV dengan spesifikasi perangkat keras yang ditingkatkan dan desain yang lebih kokoh, namun tetap mempertahankan kecepatan cetak hingga 250mm/detik.

Peningkatan ini menjadikan TM-T82IV solusi yang kuat, tahan lama, dan serbaguna untuk bisnis yang menghadapi periode transaksi padat.

Dengan ukuran 14,6 x 19,9 x 14,6 cm dan bobot hanya 1,7 kg, TM-T82IV ringkas namun tangguh dengan kebutuhan perawatan minimal.

Permukaan bodinya kini lebih halus, memudahkan proses pembersihan dibandingkan model sebelumnya peningkatan penting untuk lingkungan sibuk seperti dapur restoran, di mana ketahanan terhadap air dan debu memastikan kinerja tahan lama sekaligus menjaga standar kebersihan.