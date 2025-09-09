JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dukung Lingkungan Bisnis Epson Luncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV

Dukung Lingkungan Bisnis Epson Luncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV

Selasa, 09 September 2025 – 15:00 WIB
Dukung Lingkungan Bisnis Epson Luncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV - JPNN.com Jabar
Penampakan Epson printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, TM-T82IV. Foto: source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Epson meluncurkan printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, TM-T82IV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern yang serba cepat dengan volume transaksi tinggi.

Dibuat dengan fokus pada kecepatan, keandalan, dan integrasi yang mulus, TM-T82IV menghadirkan performa lebih baik dalam bentuk yang ringkas.

Seiring meningkatnya ketergantungan bisnis pada sistem POS yang efisien, kebutuhan akan printer berkecepatan tinggi dan minim perawatan menjadi semakin penting.

Baca Juga:

Pasar global printer struk POS diproyeksikan hampir tiga kali lipat pada tahun 2033, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, meningkatnya adopsi sistem POS mobile, serta pertumbuhan berkelanjutan penjualan ritel di seluruh dunia.

Meneruskan kesuksesan pendahulunya, TM-T82III, Epson kini menghadirkan TM-T82IV dengan spesifikasi perangkat keras yang ditingkatkan dan desain yang lebih kokoh, namun tetap mempertahankan kecepatan cetak hingga 250mm/detik.

Peningkatan ini menjadikan TM-T82IV solusi yang kuat, tahan lama, dan serbaguna untuk bisnis yang menghadapi periode transaksi padat.

Baca Juga:

Dengan ukuran 14,6 x 19,9 x 14,6 cm dan bobot hanya 1,7 kg, TM-T82IV ringkas namun tangguh dengan kebutuhan perawatan minimal.

Permukaan bodinya kini lebih halus, memudahkan proses pembersihan dibandingkan model sebelumnya peningkatan penting untuk lingkungan sibuk seperti dapur restoran, di mana ketahanan terhadap air dan debu memastikan kinerja tahan lama sekaligus menjaga standar kebersihan.

Epson meluncurkan printer thermal point-of-sale (POS) terbaru, TM-T82IV yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   epson indonesia produk epson printer epson printer Printer Thermal POS TM-T82IV fitur printer epson

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU