Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat, Ratusan Mahasiswa UI Kembali Gelar Aksi di DPR RI

Selasa, 09 September 2025 – 14:00 WIB
Ratusan mahasiswa UI siang ini berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kemballi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, pada Selasa (9/9).

Sejak siang ratusan mahasiswa sudah berkumpul di halaman parkir FISIP UI.

Aksi ini digelar untuk menagih janji 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Para mahasiswa kompak mengenakan pakian serba hitam, dibalut dengan almamater kuning. Mereka akan berangkat ke Jakarta dengan disediakan 10 kopaja.

Tampak mereka membawa spanduk bertuliskan #RakyatTagihJanji.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEMI UI, Diallo Hujanbiru mengatakan, ratusan mahsiswa akan bergerak ke Jakarta pada siang ini.

“Siang ini kami akan berangkat dari lapangan FISIP UI menuju titik aksi di DPR RI,” ucapnya.

Dirinya memperkirakan, akan ada 500 massa yang akan ikut ke Jakarta.

Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia kembali berangkat ke depan gedung DPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa menagih janji 17+8 tuntutan rakyat
