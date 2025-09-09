Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat, Ratusan Mahasiswa UI Kembali Gelar Aksi di DPR RI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kemballi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, pada Selasa (9/9).

Sejak siang ratusan mahasiswa sudah berkumpul di halaman parkir FISIP UI.

Aksi ini digelar untuk menagih janji 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Para mahasiswa kompak mengenakan pakian serba hitam, dibalut dengan almamater kuning. Mereka akan berangkat ke Jakarta dengan disediakan 10 kopaja.

Tampak mereka membawa spanduk bertuliskan #RakyatTagihJanji.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEMI UI, Diallo Hujanbiru mengatakan, ratusan mahsiswa akan bergerak ke Jakarta pada siang ini.

“Siang ini kami akan berangkat dari lapangan FISIP UI menuju titik aksi di DPR RI,” ucapnya.

Dirinya memperkirakan, akan ada 500 massa yang akan ikut ke Jakarta.