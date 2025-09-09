Kemendagri Dorong Forkopimda Depok Aktifkan Kembali Siskamling untuk Jaga Keamanan Lingkungan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin adakan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok di Balai Kota.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas upaya peningkatan antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah.

Bahtiar menyampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan dua Surat Edaran (SE) untuk kepala daerah.

SE tersebut, menekankan optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta langkah antisipasi terhadap potensi dampak aksi unjuk rasa.

“Hari ini kami ditugaskan langsung oleh Bapak Mendagri. Jajaran Forkopimda di Kota Depok sebenarnya sudah banyak melakukan upaya menjaga kondusivitas. Sampai saat ini, Depok termasuk daerah yang kondusif, dan hal ini harus terus dijaga,” ucapnya.

Dirinya menekankan pentingnya menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan seluruh unsur Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), hingga masyarakat.

Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto bersama Mendagri memberikan perhatian serius terhadap program ini.

“Revitalisasi Siskamling langkah baik karena melibatkan masyarakat secara langsung dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kami berharap situasi kondusif di Kota Depok dapat terus terjaga,” tuturnya.