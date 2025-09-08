Rivera Outbound & Edutainment Banjir Promo Selama September 2025, Cek Info Lengkapnya di Sini

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Rivera Outbound & Edutainment, tempat rekreasi yang menyediakan berbagai aktivitas serta wahana outdoor dan edukasi di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR) menyiapkan berbagai promo di Bulan September.

General Manager Rivera, Firanto mengatakan untuk tiket masuk Rivera harganya cukup hemat yaitu Rp. 30.000 per orang pada Senin-Jumat dan Rp 35.000 pada Sabtu dan Minggu serta libur nasional.

Harga tersebut sudah termasuk kunjungan ke Taman Burung Rivera, serta ada promo spesial setiap Senin di mana tiket terusannya cukup hemat yaitu Rp 50.000 per orang sudah bisa menikmati 5 wahana yang ada di Rivera.

"Pengunjung bebas pilih 5 wahana, di antaranya, kursi gantung, panahan, kano, wall climbing, obstacle, trampoline, flying fox, easy roler, perahu wisata dan taman rusa dan free sewa kostum," jelas Firanto.

Ada juga paket tiket Keluarga Ceria dengan harga hemat yang berlaku selama periode September 2025. Terdapat dua pilihan paket, yaitu Terusan Ber-4 dan paket Terusan Ber-6.

“Paket terusan berempat dengan harga tiket Rp 240.000 untuk 4 orang, dan paket rerusan berenam dengan harga Rp 330.000 untuk 6 orang. Pembelian paket ini hanya bisa dilakukan di loket saat kedatangan dan khusus untuk kunjungan Weekday (Senin – Jumat),” kata Firanto.

Untuk kunjungan Weekend (Sabtu – Minggu) dan libur Nasional, tambah Firanto, paket berempat dengan harga tiket Rp 280.000 untuk 4 orang, dan paket terusan berenam dengan harga Rp. 390.000 untuk 6 orang.

"Pembelian paket ini hanya bisa dilakukan di loket saat kedatangan dan khusus untuk kunjungan weekend (Sabtu – Minggu) dan libur Nasional,” kata Firanto.