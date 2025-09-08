JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini The Jungle Waterpark Bogor Siapkan Beragam Promo Menarik Sepanjang September 2025

The Jungle Waterpark Bogor Siapkan Beragam Promo Menarik Sepanjang September 2025

Senin, 08 September 2025 – 17:30 WIB
The Jungle Waterpark Bogor Siapkan Beragam Promo Menarik Sepanjang September 2025 - JPNN.com Jabar
Pengunjung sedang asyik menikmati salah satu spot wahana di The Jungle Waterpark Bogor. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor kembali menghadirkan promo Jurasik (Jumat Murah & Asyik) yang berlaku setiap Jumat selama bulan September 2025.

Promo ini menawarkan tarif khusus di mana tiket masuk bertiga ke The Jungle Waterpark Bogor hanya Rp99 ribu.

General Manager The Jungle, Zakky Afifi mengatakan paket Jurasik ini berlaku selama bulan September.

Baca Juga:

“Selain dapat harga tiket murah, khusus hari Jumat ini bagi pengguna paket Jurasik kami juga memberikan potongan harga 10.000 untuk ban atau loker atau flying fox. Kami juga menyiapkan fasilitas salat Jumat di musala area The Jungle,” jelasnya .

Ada juga promo September Ceria, untuk pembelian langsung di loket selama bulan September 2025.

Dapatkan harga khusus Rp 60 ribu per orang pada hari Senin - Jumat dari harga normal Rp 85 ribu per orang, sedangkan pada hari Sabtu - Minggu atau Libur Nasional harga tiket Rp 75 ribu per orang dari harga normal Rp 100 ribu.

Baca Juga:

Zakky menambahkan bagi yang berenang beramai tersedia paket Ceria Ber-8 berlaku untuk umum mulai pukul 12.00 WIB siang.

Paket ini ditawarkan dengan harga tiket Rp 400 ribu untuk delapan orang pada Senin-Jumat, dan pada Sabtu-Minggu dan libur Nasional Rp 500 ribu.

The Jungle Waterpark Bogor kembali menghadirkan sejumlah promo menarik di sepanjang September 2025. Simak ulasan lengkapnya di sini
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   The Jungle Waterpark Bogor libur sekolah Promo The Jungle Waterpark The Jungle Waterpark biaya tiket the jungle waterpark kota bogor rekomendasi tempat liburan di bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU