The Jungle Waterpark Bogor Siapkan Beragam Promo Menarik Sepanjang September 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor kembali menghadirkan promo Jurasik (Jumat Murah & Asyik) yang berlaku setiap Jumat selama bulan September 2025.

Promo ini menawarkan tarif khusus di mana tiket masuk bertiga ke The Jungle Waterpark Bogor hanya Rp99 ribu.

General Manager The Jungle, Zakky Afifi mengatakan paket Jurasik ini berlaku selama bulan September.

“Selain dapat harga tiket murah, khusus hari Jumat ini bagi pengguna paket Jurasik kami juga memberikan potongan harga 10.000 untuk ban atau loker atau flying fox. Kami juga menyiapkan fasilitas salat Jumat di musala area The Jungle,” jelasnya .

Ada juga promo September Ceria, untuk pembelian langsung di loket selama bulan September 2025.

Dapatkan harga khusus Rp 60 ribu per orang pada hari Senin - Jumat dari harga normal Rp 85 ribu per orang, sedangkan pada hari Sabtu - Minggu atau Libur Nasional harga tiket Rp 75 ribu per orang dari harga normal Rp 100 ribu.

Zakky menambahkan bagi yang berenang beramai tersedia paket Ceria Ber-8 berlaku untuk umum mulai pukul 12.00 WIB siang.

Paket ini ditawarkan dengan harga tiket Rp 400 ribu untuk delapan orang pada Senin-Jumat, dan pada Sabtu-Minggu dan libur Nasional Rp 500 ribu.