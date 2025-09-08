JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Polda Jabar Inventarisasi Kendaraan Rusak saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Polda Jabar Inventarisasi Kendaraan Rusak saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Senin, 08 September 2025 – 16:30 WIB
Polda Jabar Inventarisasi Kendaraan Rusak saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (8/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melakukan pendataan sejumlah kendaraan dan fasilitas yang mengalami kerusakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di wilayah Jabar, beberapa hari lalu.

“Saya sudah memerintahkan Karo divisi saya untuk melakukan pendataan, tentunya tidak hanya kendaraan, karena ada pos polisi, kantor, dan sebagainya,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, kerusakan yang terjadi bukan hanya menimpa kendaraan dinas, melainkan juga pos polisi hingga kantor yang menjadi sasaran.

Baca Juga:

Rudi mengatakan, kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian bersama karena seluruh aset tersebut milik negara.

“Ini semua aset negara yang harus ada untuk melaksanakan tugas. Jadi kami nanti akan memperbaikinya,” ujarnya.

Polda Jabar memastikan langkah perbaikan maupun pengadaan baru segera dilakukan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Baca Juga:

“Tentunya untuk sekarang kami akan lakukan perbaikan-perbaikan, atau pengadaan-pengadaan,” tuturnya.

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah tempat di Jawa Barat, diwarnai tindakan anarkistis.

Polda Jabar tengah mendata terkait sejumlah kendaraan dan fasilitas yang mengalami kerusakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di wilayah Jabar
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kapolda jabar aksi demo demo anarkistis aksi unjuk rasa irjen pol rudi setiawan mobil polisi dibakar kerusakan kendaraan polisi kendaraan polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU