Polda Jabar Inventarisasi Kendaraan Rusak saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melakukan pendataan sejumlah kendaraan dan fasilitas yang mengalami kerusakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di wilayah Jabar, beberapa hari lalu.

“Saya sudah memerintahkan Karo divisi saya untuk melakukan pendataan, tentunya tidak hanya kendaraan, karena ada pos polisi, kantor, dan sebagainya,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, kerusakan yang terjadi bukan hanya menimpa kendaraan dinas, melainkan juga pos polisi hingga kantor yang menjadi sasaran.

Rudi mengatakan, kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian bersama karena seluruh aset tersebut milik negara.

“Ini semua aset negara yang harus ada untuk melaksanakan tugas. Jadi kami nanti akan memperbaikinya,” ujarnya.

Polda Jabar memastikan langkah perbaikan maupun pengadaan baru segera dilakukan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.

“Tentunya untuk sekarang kami akan lakukan perbaikan-perbaikan, atau pengadaan-pengadaan,” tuturnya.

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah tempat di Jawa Barat, diwarnai tindakan anarkistis.