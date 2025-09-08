Dirut RSUD Kota Bogor Beberkan Kondisi Terkini Jemaah Majelis Taklim Asohibiya

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir memberikan informasi terkini mengenai jumlah dan kondisi pasien korban Majelis Taklim Asohibiya Pimpinan Ustad Zulpaldi Harahap yang beralamat di kampung Ciapus, RT 5/4, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Dari total 42 pasien yang awalnya ditangani, saat ini tersisa 14 pasien yang masih dalam perawatan RSUD Kota Bogor.

"Dari 42 pasien, sekarang yang tersisa di ruangan-ruangan ada 14," kata dr. Ilham Chaidir.

Dia menambahkan bahwa 28 pasien lainnya telah dipulangkan atau dirujuk ke rumah sakit lain.

Dr. Ilham juga menjelaskan bahwa tiga pasien dewasa semuanya wanita, di mana mereka harus dirujuk ke rumah sakit tipe A karena mengalami luka berat dan komplikasi yang tidak dapat ditangani di RSUD Kota Bogor.

"Ada tiga pasien yang kami rujuk. Keadaannya berat. Jadi kami tidak bisa menangani, harus ke rumah sakit rujukan tipe A di RSCM," ungkapnya.

Luka-luka yang diderita pasien yang dirujuk tersebut termasuk patah tulang di wajah, trauma kapitis (cedera kepala berat), serta patah tulang kosta (tulang rusuk) dan kekhawatiran akan cedera organ dalam.

"Karena satu patah tulang di wajah, kemudian trauma kapitis ya, trauma kepala berat, cedera kepala berat, kemudian juga patah banyak ya," beber Buya Ilham sapaan akrabnya.