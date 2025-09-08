CO BTPN Syariah Suci Jadi Inspirasi Masyarakat Inklusi di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kesuksesan program pendampingan dan pemberdayaan ibu-ibu nasabah BTPN Syariah terletak di tangan para Community Officer (CO) atau petugas lapangan. Sebab, nasabah dibina dan didampingi sejak awal proses, hingga ibu-ibu yaitu nasabah mencapai setiap mimpinya.

Community Officer berperan sebagai role model dalam membangun empat karakter unggul nasabah yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS). Tugas Community Officer medampingi kurang lebih 40 sentra nasabah, masing-masing terdiri dari 10-20 nasabah.

Suci, salah satu remaja asal Jawa Barat yang saat ini tengah meniti karier sebagai Community Officer di BTPN Syariah, di mana profesi yang dipilihnya, sesuai dengan karakter dirinya. Sebuah pekerjaan penting yang bernilai positif.

Menurut perempuan yang sudah melayani masyarakat inklusi sejak Februari 2023 ini, pekerjaannya dapat memberi warna dihidupnya dan makna yang nyata dengan memberikan kesempatan ibu-ibu Indonesia agar semakin berdaya dan mewujudkan kehidupan yang lebih berarti.

“Saya bersyukur melihat nasabah berjuang dari nol tumbuh dan sukses seperti sekarang. Bagi saya, hal itu sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Saya menjadi bankir yang memberdayakan masyarakat inklusi untuk mewujudkan mimpi-mimpi nasabah,” ungkap Suci dalam media briefing di Bandung, dikutip Senin (8/9/2025).

Suci mendampingi ibu-ibu nasabah melalui kumpulan atau Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Agenda rutin setiap dua minggu sekali itu juga menjadi momen Suci menanamkan sikap BDKS kepada ibu-ibu nasabah agar berani belajar menerima tantangan dan selalu disiplin menjalani hidup, baik untuk membangun usaha, dan urusan pribadi.

Pekerjaan mulia Suci didukung sepenuhnya oleh orang tua. Ibu dari Suci, Sri Irianningsih mengaku bahagia dengan sang anak yang sudah mendapatkan pekerjaan di bank atau sebagai bankir saat ini.

"Saya senang anak saya dapat bekerja di bank seperti sekarang. Saya seperti percaya tidak percaya bahwa anak saya bisa seperti ini, saya sangat bangga,” ucap Sri.