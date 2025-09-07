Jaga Kondusivitas, PC GP Ansor Kota Bandung Dirikan Posko Lapangan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Bandung bersama Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna (Satkorcab Banser) Kota Bandung resmi mendirikan Posko Lapangan ‘Banser Jaga Aspirasi Jaga Indonesia.’

Kegiatan ini, merupakan bagian dari instruksi nasional Satkornas Banser melalui Surat Edaran Nomor 0907/SKN-SE/IX/2025 tentang Banser Jaga Aspirasi Jaga Indonesia.

Posko lapangan ini, dibuka pada Jumat, 5 September 2025, di Jalan Diponogoro, Kota Bandung.

Selain itu, pihaknya juga menyiagakan 1 unit Mobil Siaga Banser, sebagai sarana koordinasi pengamanan, konsolidasi, serta pelayanan masyarakat.

Ketua PC GP Ansor Kota Bandung, Irwan Khadapi menyampaikan, bahwa kehadiran posko ini merupakan wujud nyata kesiapsiagaan GP Ansor dan Banser dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Bandung.

“Melalui Posko Lapangan Banser Jaga Aspirasi Jaga Indonesia, kami berkomitmen hadir di tengah masyarakat untuk menjaga kondusivitas, mendukung aparat keamanan dan memastikan Bandung tetap aman dan damai,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, adapun tujuan utama dari pendirian posko ini, yakni menjaga kondusivitas dan stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Membantu aparat keamanan dalam mencegah potensi kerawanan sosial. Serta, menghadirkan Banser sebagai bagian dari civil society yang berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban,” tuturnya.