Disdikpora Cianjur Bina 16 Siswa SMP yang Ikut Aksi Unjuk Rasa

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan orang tua, terhadap 16 siswa SMP yang diamankan kepolisian saat mengikuti unjuk rasa di Gedung DPRD Cianjur.

Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin mengatakan untuk mengantisipasi hal serupa tidak kembali terulang pihaknya meminta kepala sekolah dan wali kelas meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa dan meningkatkan pengawasan.

“Kami bersama Kepala Cabang Dinas, Kemenag dan Forkopimda, berkomitmen menindak tegas setiap pelajar yang terlibat aksi unjuk rasa sesuai sanksi yang berlaku, saat ini akan dilakukan pembinaan dan pengawasan," katanya, Minggu (7/9).

Orang tua siswa juga diminta untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak saat berada di sekolah sampai pulang dan berkegiatan di lingkungan tempat tinggal, termasuk mengawasi saat penggunaan media sosial agar tidak mudah terbujuk aksi yang belum seharusnya dilakukan.

Pihak sekolah tutur dia, memberikan edukasi terkait berbagai kegiatan positif yang dapat dilakukan siswa didik selama berada di lingkungan sekolah dan luar sekolah sehingga tidak ikut-ikutan aksi unjuk rasa atau sekadar melihat karena dapat berdampak besar.

"Pengawasan dan edukasi lebih ditingkatkan agar siswa didik fokus pada kegiatan belajar, mengarahkan siswa dalam berbagai kegiatan yang dapat bermanfaat serta menunjang pendidikan saat berada di lingkungan sekolah atau rumah," katanya.

Pihaknya berharap pembinaan yang dilakukan terhadap belasan siswa tersebut, dapat menjadi "cambuk" bagi siswa lainnya agar tidak melakukan hal yang sama karena tugas mereka belajar bukan melakukan aksi unjukrasa.

Seperti diberitakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, mencatat 16 orang pelajar SMP yang sempat diamankan Polres Cianjur karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Cianjur sudah dipulangkan pada orang tuanya masing-masing.