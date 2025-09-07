Rayakan Maulid Nabi, Majelis Taklim di Ciomas Bogor Ambruk 3 Orang Meninggal Dunia Puluhan Jemaah Terluka

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bangunan Majelis Taklim Asobiyah di Kampung Sukamakmur, Kabupaten Bogor ambruk, pada Minggu (7/9).

Ambruknya bangunan tersebut, diduga akibat struktur bangunan yang tidak kuat, hingga mengakibatkan tiga korban jiwa dan puluhan jemaah luka-luka.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan, pihaknya menerima laporan pada pukul 09.42 WIB.

“Bangunan majelis itu ambruk sekitar pukul 08.30 WIB, ketika sedang berlangsung kegiatan maulid nabi, lebih dari 50 orang berada di lokasi saat kejadian,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, sebagian besar korban berhasil dievakuasi berkat kerja cepat aparat dan sukarelawan di lapangan.

Berdasarkan data sementara, ada 30 orang luka-luka dan 3 orang meninggal dunia.

“Korban meninggal yaitu Ibu Irni, Ibu Wulan, dan Ibu Yati. Semuanya sudah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut,” bebernya.

Terkait penyebab, dia menduga struktur bangunan yang sudah lama tidak mampu menahan beban berlebih.