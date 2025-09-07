Pesan dan Harapan Dedie Rachim untuk Dandim 0606/Kota Bogor Baru

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim berikan apresiasi dan penghargaan kepada Kolonel Infanteri, Dwi Agung Prihanto yang telah purna tugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0606/Kota Bogor, sekaligus menyambut Kolonel Kavaleri Gan Gan Rusganda sebagai pejabat baru.

Hal tersebut disampaikan, saat menghadiri acara Kenal Pamit Komandan Kodim 0606/Kota Bogor yang berlangsung di Aula Sudirman Pusdikzi Kodiklat TNI-AD, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Sabtu (6/9) malam.

Dirinya menuturkan, bahwa Kota Bogor masih menghadapi berbagai tantangan, sementara kondisi kota yang aman dan kondusif sangat penting agar investasi bisa masuk dan pertumbuhan ekonomi berjalan lancar.

Menurutnya, semua persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, dan Polri.

Sehingga, dirinya berharap kepemimpinan Dandim baru bisa memperkuat kerja sama yang sudah terjalin.

“Tantangan Kota Bogor ini masih relatif banyak. Untuk itu, ke depan tentu harapannya kepada Dandim 0606 yang baru, kita kuatkan lagi kolaborasi dan sinergi, kita kuatkan lagi kerja sama Forkopimda-TNI-Polri untuk menjaga dan memastikan bahwa Kota Bogor aman, kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi,” terang Dedie.

Dirinya juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini tengah berjalan di Kota Bogor. Sesuai arahan pemerintah pusat, target pada 2027 adalah 82 dapur MBG dapat terbangun.

Dia menjelaskan, program MBG di Kota Bogor dapat terwujud dan terealisasikan dengan cepat apabila semua unsur terlibat dan berkontribusi di dalamnya, mulai dari TNI, Polri, unsur Forkopimda, dan lainnya.