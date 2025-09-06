Sepekan Lebih Macan Tutul Kabur Tak Kunjung Ditemukan, BBKSDA Jabar Perluas Jangkauan Pencarian

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Keberadaan macan tutul kabur dari kandang karantina Lembang Park Zoo, masih menjadi mistersi. Hewan yang memiliki nama lain Panthera pardus itu kabur dari kandang saat menjalani karantina seusai masuk ke Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan pada Selasa (26/8/2025).

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat pun memperluas area pencarian macan tutul tersebut.

Informasi terakhir, macan tutul itu diperkirakan telah berada di kaki Gunung Tangkban Parahu, Kabupaten Bandung Barat.

Koordinator Tim Pencarian, Ujang Acep mengatakan, macan tutul itu secara naluri akan mencari habitatnya yaitu masuk ke kawasan hutan. Diperkirakan, macan tutul itu telah memasuki area kaki Gunung Tangkuban Parahu sejak dua hari yang lalu.

"Karena daya jelajah macan tutul itu satu individu itu bisa sampai ke 400 hektare. Kalau di alam ya, jadi kalau sudah dua hari artinya, lebih dari dua hari artinya sudah cukup jauh masuk ke dalam hutan. Kami simpulkan bahwa objek macan tutul sudah mengarah dan mungkin ke kaki gunung ke Tangkuban parahu," kata Ujang di Bandung, Sabtu (6/9).

Ujang mengatakan, pencarian dilakukan kali ini hanya mengandalkan drone thermal yang diterbangkan setiap malam untuk mencari tanda-tanda macan tutul tersebut.

Sebab untuk sementara, bantuan dari anjing K9 milik kepolisian belum dapat diturunkan dan menjadi salah satu kendala saat ini.

"Dalam tiga hari kami sangat dibantu K9 cukup positif ya. Jadi kita bisa mengikuti sampai terakhir ke pojokan sana itu untuk penciuman dibantu K9. Namun karena kemarin ada siaga demo, sehingga anjing pelacak dari kepolisian belum bisa membantu kami sampai kemarin terakhir," jelasnya.