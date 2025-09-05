JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Warga Bersama Pemerintah Kota Depok Bersihkan Pos Polisi di Akses UI

Warga Bersama Pemerintah Kota Depok Bersihkan Pos Polisi di Akses UI

Jumat, 05 September 2025 – 18:30 WIB
Warga Bersama Pemerintah Kota Depok Bersihkan Pos Polisi di Akses UI - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok Supian Suri bersama Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras dan FBD melakukan aksi bersih-bersih di Pos Polisi Jalan Akses UI. Foto : Diskominfo Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengapresiasi kegiatan bersih-bersih Pos Polisi di Jalan Akses UI yang diinisiasi Forum Buruh Depok (FBD) bersama Polres Metro Depok, Jumat (5/9).

Diketahui, pos polisi tersebut sempat dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab seusai kericuhan di depan Mako Brimob Kelapa Dua.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan bersih-bersih ini. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya menjaga kondusivitas wilayah,” ucapnya.

Dirinya menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menjunjung tinggi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Namun, aspirasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang baik, bukan melalui tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum.

“Kami memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus merusak dan menyakiti. Dengan begitu, iklim investasi tetap terjaga dan masyarakat tidak terdampak secara negatif. Terima kasih kepada para buruh atas kontribusinya, baik dalam pekerjaan maupun dalam menjaga kondusivitas wilayah di Kota Depok,” ujarnya.

Selain bersih-bersih, kegiatan ini juga diisi dengan deklarasi damai yang diikuti seluruh perwakilan FBD, demi terciptanya suasana kondusif di Kota Depok. (mcr19/jpnn)

Seusai Jadi Sasaran Massa, Pos Polisi di Jalan Akses UI dibersihkan Forum Buruh Depok (FBD), Polres Metro Depok serta Wali Kota Depok Supian Suri

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

