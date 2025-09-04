JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Rp4,89 Miliar Digelontorkan Pemkab Karawang Untuk Membiayai 3.018 Anak Tidak Sekolah

Rp4,89 Miliar Digelontorkan Pemkab Karawang Untuk Membiayai 3.018 Anak Tidak Sekolah

Kamis, 04 September 2025 – 21:30 WIB
Rp4,89 Miliar Digelontorkan Pemkab Karawang Untuk Membiayai 3.018 Anak Tidak Sekolah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengeluarkan anggaran sekitar Rp4,89 miliar untuk membiayai pendidikan 3.018 anak tidak sekolah.

"Mereka akan menjalani pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh, di Purwakarta, Kamis (4/9).

Ia menyampaikan sebanyak 3.018 anak tidak sekolah yang biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah daerah terdiri atas 326 orang yang sekolah Paket A, 1.444 orang Paket B, dan 1.248 orang Paket C.

Baca Juga:

Bantuan tersebut langsung diserahkan ke puluhan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdaftar di wilayah Karawang, yang secara simbolis digelar di halaman Kantor Kecamatan Telagasari pada Kamis.

Pemkab Karawang, katanya, akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, lanjut Bupati Aep, jangan sampai ada anak tidak sekolah di wilayah Karawang.

"Kami upayakan mimpi anak-anak atau warga yang putus sekolah di Karawang agar bisa merasakan pendidikan berkualitas," kata Aep Syaepuloh

Baca Juga:

Pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Karawang.

Menurutnya, hal yang menjadi ironi jika masih ada banyak anak tidak sekolah di Karawang, mengingat kabupaten itu membutuhkan sumber daya manusia berkualitas pada di masa depan agar wilayah itu tidak tertinggal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengeluarkan anggaran sekitar Rp4,89 miliar untuk membiayai pendidikan 3.018 anak tidak sekolah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   apbd kabupaten karawang anak tidak sekolah anak putus sekolah kabupaten karawang sekolah paket a sekolah paket b sekolah paket c

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU