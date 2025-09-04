Rp4,89 Miliar Digelontorkan Pemkab Karawang Untuk Membiayai 3.018 Anak Tidak Sekolah

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengeluarkan anggaran sekitar Rp4,89 miliar untuk membiayai pendidikan 3.018 anak tidak sekolah.

"Mereka akan menjalani pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh, di Purwakarta, Kamis (4/9).

Ia menyampaikan sebanyak 3.018 anak tidak sekolah yang biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah daerah terdiri atas 326 orang yang sekolah Paket A, 1.444 orang Paket B, dan 1.248 orang Paket C.

Bantuan tersebut langsung diserahkan ke puluhan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdaftar di wilayah Karawang, yang secara simbolis digelar di halaman Kantor Kecamatan Telagasari pada Kamis.

Pemkab Karawang, katanya, akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, lanjut Bupati Aep, jangan sampai ada anak tidak sekolah di wilayah Karawang.

"Kami upayakan mimpi anak-anak atau warga yang putus sekolah di Karawang agar bisa merasakan pendidikan berkualitas," kata Aep Syaepuloh

Pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Karawang.

Menurutnya, hal yang menjadi ironi jika masih ada banyak anak tidak sekolah di Karawang, mengingat kabupaten itu membutuhkan sumber daya manusia berkualitas pada di masa depan agar wilayah itu tidak tertinggal.