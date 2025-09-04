Pemkot Depok Terima Hibah 15 Halte dari Kemenhub

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima hibah 15 fasilitas halte dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Hibah yang diberikan berupa 11 bangunan halte bus dan 4 unit tempat pemberhentian bus," kata Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Mohamad Risal Wasal, di Depok, Kamis (4/9).

Ia mengatakan dengan adanya fasilitas itu, pelayanan transportasi bisa lebih baik dan pergerakan warga semakin mudah.

"Kami berharap hibah halte ini menjadi pemicu bagi masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum," ujarnya.

Lokasi halte tersebut berada di Jl Margonda Raya terdapat Halte Balai Kota I, Halte Balai Kota II, dan Halte Apotek II.

Kemudian di Jl Tole Iskandar ada Halte Panus II, Halte Panus I, TPB Perumahan Griya Depok Asri, Halte Raden Saleh, Halte Sukmajaya, TPB Simpangan II, Halte Simpangan I, dan Halte Polsek Sukmajaya 2,

Sedangkan di Jl Siliwangi berdiri Halte Pemuda, kemudian di Jl Raya Bogor terdapat TPB Deppen RI II arah Jakarta, Halte RS Sentra Medika, dan TPB Cisalak II.

Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kemenhub.