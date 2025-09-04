JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 7 Fraksi DPRD Karawang Keluarkan 6 Pernyataan Sikap, Singgung Soal Tunjangan dan Gaji DPR RI

7 Fraksi DPRD Karawang Keluarkan 6 Pernyataan Sikap, Singgung Soal Tunjangan dan Gaji DPR RI

Kamis, 04 September 2025 – 20:30 WIB
7 Fraksi DPRD Karawang Keluarkan 6 Pernyataan Sikap, Singgung Soal Tunjangan dan Gaji DPR RI - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gaji, tunjangan dan fasilitas DPR RI. Foto: chatgpt

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang sepakat mengeluarkan pernyataan sikap sebagai respons atas unjuk rasa mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil selama beberapa hari terakhir.

"Ada enam poin pernyataan sikap dan rekomendasi DPRD Karawang yang telah disepakati," kata Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin.

Ia mengatakan, pernyataan sikap dan rekomendasi tersebut ditandatangani langsung Ketua DPRD Karawang, Wakil Ketua DPRD Karawang serta Perwakilan Fraksi.

Baca Juga:

"DPRD adalah representatif rakyat, kami dipilih oleh rakyat, dan kami harus mendengarkan suara rakyat," katanya.

Tujuh fraksi di DPRD Karawang sepakat menandatangani pernyataan sikap bersama, yakni Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, Amanat, PDIP, dan PKB.

Terdapat enam poin pernyataan sikap yang telah disepakati yang dinilai selaras dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

Baca Juga:

Adapun keenam poin pernyataan sikap DPRD Karawang itu ialah:

Pertama, mengutuk dan mengecam keputusan DPR RI yang menaikkan gaji serta tunjangan di tengah kondisi jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan.

DPRD Karawang mengeluarkan enam pernyataan sikap sebagai respons atas unjuk rasa mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil selama beberapa hari terakhir
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   dprd kabupaten karawang tunjangan dpr gaji dpr fasilitas dpr dpr ri kabupaten karawang perampasan aset polri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU