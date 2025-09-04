JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Penjelasan RS Bhayangkara Brimob Soal Kasus Ratusan Santri Keracunan Makanan di Depok

Penjelasan RS Bhayangkara Brimob Soal Kasus Ratusan Santri Keracunan Makanan di Depok

Kamis, 04 September 2025 – 20:05 WIB
Penjelasan RS Bhayangkara Brimob Soal Kasus Ratusan Santri Keracunan Makanan di Depok - JPNN.com Jabar
Kepala RS Bhayangkara Brimob, AKBP Arinando Pratama. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah santri Pondok Pesantren (Ponpes) Baitul Qur’an saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob seusai diduga keracunan makanan. 

Kepala RS Bhayangkara Brimob, AKBP Arinando Pratama menuturkan, hingga Kamis (4/9), tercatat sebanyak 72 santri telah mendapatkan penanganan medis oleh tenaga kesehatan (nakes) RS Bhayangkara Brimob. 

“Saat ini tersisa sembilan orang yang masih menjalani perawatan,” ucapnya.

Baca Juga:

Sementara, puluhan lainnya sudah dipulangkan setelah kondisi kesehatannya membaik.

“Santri yang menjalani perawatan didiagnosis mengalami gangguan pencernaan, dengan rata-rata dehidrasi sedang. Mereka membutuhkan cairan tambahan, karena banyak mengalami muntah dan buang air,” jelasnya.

Dirinya menyebut sampel muntahan pasien sudah diambil oleh tim Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok untuk diperiksa di laboratorium. 

Baca Juga:

Selain itu, sampel air dan bahan makanan yang dikonsumsi juga telah dikirimkan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini.

“Dari gejala yang muncul, kemungkinan besar ini merupakan keracunan akut setelah mengonsumsi makanan. Namun, penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” ungkapnya.

Pihak RS Bhayangkara Brimob beberkan kondisi ratusan santri yang mengalami keracunan makanan massal
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pondok pesantren santri keracunan kota depok rs bhayangkara brimob keracunan makanan keracunan massal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU