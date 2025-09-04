JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Penyerapan FLPP Masih Minim, BTN Tingkatkan Target Akhir Tahun

Penyerapan FLPP Masih Minim, BTN Tingkatkan Target Akhir Tahun

Kamis, 04 September 2025 – 19:45 WIB
Penyerapan FLPP Masih Minim, BTN Tingkatkan Target Akhir Tahun - JPNN.com Jabar
Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan saat melayani nasabah Bank BTN di Hari Pelanggan Nasional, Kamis (4/9/2025). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengakui bahwa penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di wilayah Jawa Barat masih belum optimal hingga akhir Agustus 2025.

Kepala Kantor BTN Wilayah Jawa Barat Waluyo mengatakan, realisasi FLPP baru mencapai 18 ribu unit dari target minimal 20 ribu yang dialokasikan pemerintah.

“FLPP kami dialokasikan minimal 20.000 unit, tapi per Agustus baru 18.000. Saya tidak mau hanya segitu, kami coba kejar hingga 30 ribu unit sampai akhir tahun,” kata Waluyo saat ditemui di BTN KC Bandung, Jalan Jawa, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga:

BTN bekerja sama dengan 21 asosiasi pengembang perumahan untuk mengejar target tersebut.

Menurut Waluyo, tantangan utama berada pada sisi penyaluran dan kesiapan proyek perumahan yang memenuhi syarat.

“Serapan tertinggi saat ini masih ada di wilayah Garut, Bekasi, dan Bandung Raya. Kawasan industri punya permintaan tinggi, tapi tetap harus sesuai aturan FLPP,” ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan, menekankan pentingnya mendengarkan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan pembiayaan rumah subsidi.

“Kami maknai Hari Pelanggan Nasional ini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Bank ini tidak ada artinya kalau tidak ada nasabah,” kata Rully.

BTN menargetkan realisasi 30 ribu unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di wilayah Jawa Barat sampai akhir tahun 2025.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   hari pelanggan nasional bank btn kpr pengembang rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan realisasi flpp pembiayaan rumah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU