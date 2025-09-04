Wali Kota Depok Selidiki Penyebab Keracunan Makanan Ratusan Santri Baitul Qur’an

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menjenguk para santri Pondok Pesantren Baitul Qur’an yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, Kelapa Dua, lantaran diduga keracunan, pada Kamis (4/9).

Supian juga menuturkan, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok untuk mengecek ke lapangan.

“Dinas Kesehatan sudah cek ke lapangan, sudah ke pondok dan sekali lagi sudah beberapa evaluasi yang kami lakukan,” ucapnya.

“Pengecekan ke pondok untuk melihat kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya keracunan makanan ini, dan ada beberapa hal yang kami coba ambil langkah sebelum membuktikan menyebabkan keracunan buat anak-anak ini,” terangnya.

Dia menuturkan, karena banyak kemungkinan yang menjadi latar belakang dari kasus ini.

“Kemungkinan itu salah satunya mungkin ada pengelolaan air minum di sana, tapi sekali lagi kami belum bisa memastikan juga, ini baru dugaan-dugaan. Sehingga, saya ingin memastikan bahwa untuk air minum dipastikan yang dimasak dulu, tidak menggunakan air minum olahan itu, karena kemarin juga pondoknya kena banjir ya,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu pengujian lab dari sampel-sampel yang sudah diserahkan.

“Kami belum bisa memastikan minuman atau apapun, belum bisa memastikan, ini masih diproses di cek lab,” tandasnya. (mcr19/jpnn)