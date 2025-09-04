Perjuangan di Balik Gedung Pos Bandung, Saat Pemuda AMPTT Rebut Kendali Komunikasi Bangsa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah bangunan tua berdiri kokoh di samping Gedung sate, Kota Bandung. Bangunan yang kini menjadi kantor pusat PT Pos Indonesia itu memiliki rekam jejak sejarah panjang dan penuh perjuangan.

Di balik tembok-tebal berusia seabad itu, tersimpan kisah heroik yang nyaris terlupakan, yaitu perebutan Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) oleh sekelompok pejuang muda tak lama setelah Indonesia merdeka.

Gedung ini pernah menjadi saksi bisu perjuangan Angkatan Muda Pos, Telegrap, dan Telepon (AMPTT) dalam mengambil alih kendali atas layanan komunikasi dari tangan penjajah Jepang. Puncak perebutan aksi PTT terjadi pada 27 September 1945, bukan hanya soal merebut gedung, tetapi juga tentang merebut masa depan kedaulatan informasi Indonesia yang baru merdeka.

Semangat Pasca-Proklamasi

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 membawa gelombang semangat perlawanan terhadap penjajah ke seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali di kalangan pegawai PTT. Mereka sadar, bahwa komunikasi baik pos, telegram, maupun telepon adalah infrastruktur vital yang harus direbut.

Perjuangan ini bermula pada 3 September 1945, sekelompok pemuda yang terdiri dari Soetoko, Slamet Soemari, Ismojo, dan lainnya mengadakan pertemuan rahasia. Mereka resah setelah mendengar bahwa Jepang akan menyerahkan kendali PTT bukan ke Indonesia.

“Jawatan PTT saat itu adalah nadi komunikasi Nusantara. Jika tetap dikuasai asing, maka kemerdekaan hanya tinggal slogan,” ujar Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Tata Sugiarta dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (4/9/2025).

Keputusan pun diambil. Para pemuda ini membentuk organisasi AMPTT dan bersumpah akan merebut kantor pusat PTT, paling lambat sebelum akhir September.