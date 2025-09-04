Supian Suri Jenguk Santri yang Alami Keracunan di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menjenguk para santri Pondok Pesantren Baitul Qur’an yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, Kelapa Dua, lantaran diduga keracunan, pada Kamis (4/9).

Supian Suri pun melihat langsung kondisi para santri yang saat ini masih menjalani rawat inap.

Dirinya menuturkan, bahwa ini merupakan sebuah musibah yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Depok.

“Yang kemarin sampai ke Rumah Sakit Brimob ini ada 72 orang yang dirawat 42 orang, tadi yang lain alhamdulillah sudah bisa kembali, dan masih ada 9 orang yang masih dirawat di sini,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Brimob bisa melayani dengan sangat baik.

“Alhamdulillah luar biasa, ini dari Brimob sudah sangat melayani, begitu juga dengan teman-teman Dinas Kesehatan,” terangnya.

Baca Juga: 135 Santri di Depok Mengalami Keracunan Makanan

Supian menuturkan, kondisi santri yang saat ini di RS Bhayankara Brimob sudah mulai membaik.

“Kondisinya rata-rata sudah bagus, walaupun tadi ada 1 orang yang masih pusing ya. Yang lain rata-rata sudah sehat, sudah tidak lagi kendala pusing, tapi masih lemes, masih belum benar-benar fit,” ungkapnya.