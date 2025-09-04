Bukan Cuma Mahasiswa, Mak-Mak Bandung Suarakan Aspirasi di DPRD Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi demonstrasi bukan hanya milik mahasiswa atau aktivis muda. Sejumlah mak-mak yang tergabung dalam aliansi Warga Kampung Kota turut menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/9/2025).

Dengan mengenakan busana serba merah muda yang mereka sebut sebagai “pink brave”, belasan mak-mak itu duduk bersila di depan gedung dewan sambil membentangkan berbagai poster tuntutan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi sosial-politik yang dinilai makin tidak berpihak pada rakyat kecil.

Aliansi Warga Kampung Kota terdiri dari berbagai forum perlawanan warga, seperti Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran.

Dalam aksinya, demonstran juga melakukan teatrikal simbolik dengan melempar kantong plastik berisi sampah ke arah gedung DPRD Jabar. Aksi ini menjadi simbol protes terhadap kebijakan dan situasi sosial yang mereka anggap “kotor” dan perlu dibersihkan.

Koordinator aksi, Angga, menyampaikan bahwa tuntutan mereka mencakup banyak hal, mulai dari penghentian kekerasan oleh aparat, reformasi institusi kepolisian dan militer, hingga pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represifitas aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” kata Angga.

Angga menyebut, dalam aksi ini, pihaknya pun juga menyerukan militer agar dikembalikan ke barak serta Jawa Barat harus terhindar dari kepentingan militer.

“Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya, termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," tuturnya.