Akses SSCASN Bikin Bingung Honorer, Jangan Panik! Simak Penjelasan BKPSDM Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Bagi para honorer jangan panik bila belum bisa mengakses menu pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Paruh Waktu di akun SSCASN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto menegaskan bahwa kondisi tersebut wajar terjadi karena masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum pengisian DRH dibuka.

Rahman menjelaskan, sesuai jadwal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), tahapan pengisian DRH memang baru bisa dilakukan setelah adanya penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Menteri PANRB yang berlangsung pada 26 Agustus hingga 4 September 2025.

Baca Juga: 135 Santri di Depok Mengalami Keracunan Makanan

Setelah itu, instansi masing-masing harus mengumumkan alokasi kebutuhan pada 27 Agustus hingga 6 September 2025.

“Selama tahapan itu belum selesai, wajar kalau menu pengisian DRH belum muncul. Jadi, jangan khawatir dan jangan panik. Tunggu saja prosesnya,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, pengisian DRH hanya bisa dilakukan oleh peserta yang namanya tercantum dalam pengumuman instansi.

Baca Juga: Wali Kota Depok Siapkan Solusi Cepat dan Jangka Panjang Atasi Banjir Margonda

Walaupun jadwal resmi menyebutkan pengisian DRH berlangsung pada 28 Agustus hingga 15 September 2025, pelaksanaannya bisa berbeda antar instansi karena bergantung pada selesainya dua tahapan sebelumnya.

Rahman memastikan, seluruh rangkaian pengangkatan PPPK Paruh Waktu masih berjalan sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.