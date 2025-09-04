JPNN.com

Kamis, 04 September 2025 – 13:00 WIB
Klaim Swasembada Ala Pemerintah Tak Sejalan Dengan Realitas
Ilustrasi padi dan beras. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Narasi swasembada, stok melimpah dan serapan gabah naik 2.000 persen, kerap menggema dari podium Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Namun, di balik retorika optimistis tersebut, harga beras di pasar tetap tinggi, petani merana dan gudang Bulog dipenuhi beras rusak.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus yang melakukan penelusuran akhirnya membongkar kesenjangan antara klaim dan realita dengan pisau analisis berbasis data.

Menurut Iskandar, sejak pertama kali dilantik pada 2014 dan kembali pada 2023, Amran Sulaiman konsisten dengan gaya komunikasi yang penuh klaim besar.

Namun IAW menemukan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kondisi di lapangan justru menunjukkan cerita yang berbeda.

Di antaranya, harga beras konsisten tinggi, impor terus berjalan, dan BPK berulang kali menemukan stok beras lama yang rusak di gudang Bulog.

"Kerugian negara membengkak hingga triliunan rupiah," kata Iskandar Kamis (4/9).

Klaim serapan gabah petani naik 2.000 persen dalam tiga bulan menurut Iskandar, patut dipertanyakan, karena tidak disertai transparansi data pembelian, seperti kontrak, invoice, dan bukti pembayaran kepada petani dengan harga yang sesuai HPP.

Klaim swasembada pangan dari pemerintah tak sejalan dengan fakta dan realitas di lapangan
