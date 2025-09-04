Dosen UPI Hilang Misterius Belum Ditemukan, Sepeda Motor Ditinggal di Cikole Lembang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) atas nama Faujian Esa Gumilar dilaporkan hilang ke pihak kepolisian.

Faujian hilang hampir hampir satu pekan dan sampai hari ini masih ditelusuri keberadaannya.

Humas UPI Vidi Sukmayadi membenarkan informasi hilangnya dosen mereka.

"Betul dilaporkan hilang,” kata Vidi saat dikonfirmasi,Kamis (4/9/2025).

Vidi menuturkan, Faujian dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak enam hari yang lalu.

" Terakhir tatap muka dengan keluarga pada tanggal 29 Agustus, untuk berpamitan pergi ke kampus," ujarnya.

Menurutnya, kejadian ini sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polrestabes Bandung. Selain itu, pihak UPI juga turut membantu keluarga dalam pencarian Faujian.

"Saat ini pihak Dekanat dan Prodi masih terus berkoordinasi dengan keluarga," tuturnya.