Ratusan Personel TNI Diperbantukan Jaga Aksi Demo BEM SI di Gedung Sate

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 355 personel gabungan dari berbagai satuan TNI AD di wilayah Bandung disiagakan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi atau unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/9/2025).

Massa yang terkonfirmasi akan melakukan aksi ini yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara (BEMNUS).

Jajaran dari TNI AD pun sudah melakukan apel gelar pasukan dan peralatan dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB, bertempat di halaman Gedung Sate, dipimpin langsung oleh Danyon Kav 4, Letkol Kav Prima.

Dia memastikan, apel dilakukan untuk mengecek kesiapan peralatan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan penuh personel dan perlengkapan dalam menghadapi potensi keramaian," kata Prima dalam keterangan yang diterima.

Dalam arahannya, Prima menekankan tiga poin penting kepada seluruh personel yakni faktor keamanan dan perlengkapan harus menjadi prioritas utama, menjaga ketertiban selama bertugas, dan personel diminta untuk bersiaga hingga 5 September 2025.

"Dengan harapan situasi Kota Bandung tetap kondusif dan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Pasukan yang dilibatkan dalam apel gelar ini terdiri dari berbagai satuan, dengan total 355 personel, meliputi, Kodim 0618/Kotw Bandung sebanyak 188 personel, Brigif 15 sebanyak 20 personel, Batalyon Zipur 3 sebanyak 30 personel, Batalyon Armed 4 sebanyak 20 personel, dan Kikavser sebanyak 30 personel.