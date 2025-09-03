JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 135 Santri di Depok Mengalami Keracunan Makanan

135 Santri di Depok Mengalami Keracunan Makanan

Rabu, 03 September 2025 – 21:00 WIB
135 Santri di Depok Mengalami Keracunan Makanan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi keracunan makanan massal. Ilustrator: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 135 santri di sebuah pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Tugu, Cimanggis mengalami keracunan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati membenarkan informasi soal adanya laporan tersebut.

“Sekitar 135 (santri),” ucapnya saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Mary menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi atas peristiwa tersebut.

“Kami sedang melakukan investigasi. Saat ini santri yang mempunyai keluhan sudah ditangani baik, oleh rumah sakit maupun puskesmas,” terangnya.

“Puskesmas juga terus melakukan pemantauan,” sambungnya.

Baca Juga:

Dirinya menyebut bahwa ratusan santri itu bukan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) melainkan makanan dari pihak pesantren.

“Bukan MBG. Itu masakan dapur pondok pesantren, yang memang sehari-haru masak untuk santrinya,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Sebanyak 135 santri di salah satu pondok pesantren di Kota Depok alami keracunan makanan

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pondok pesantren keracunan massal kota depok keracunan makanan dinkes depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU