135 Santri di Depok Mengalami Keracunan Makanan
jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 135 santri di sebuah pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Tugu, Cimanggis mengalami keracunan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati membenarkan informasi soal adanya laporan tersebut.
“Sekitar 135 (santri),” ucapnya saat dikonfirmasi.
Mary menuturkan, saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi atas peristiwa tersebut.
“Kami sedang melakukan investigasi. Saat ini santri yang mempunyai keluhan sudah ditangani baik, oleh rumah sakit maupun puskesmas,” terangnya.
“Puskesmas juga terus melakukan pemantauan,” sambungnya.
Dirinya menyebut bahwa ratusan santri itu bukan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) melainkan makanan dari pihak pesantren.
“Bukan MBG. Itu masakan dapur pondok pesantren, yang memang sehari-haru masak untuk santrinya,” tandasnya. (mcr19/jpnn)
