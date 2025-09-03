JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Wali Kota Depok Siapkan Solusi Cepat dan Jangka Panjang Atasi Banjir Margonda

Wali Kota Depok Siapkan Solusi Cepat dan Jangka Panjang Atasi Banjir Margonda

Rabu, 03 September 2025 – 16:30 WIB
Wali Kota Depok Siapkan Solusi Cepat dan Jangka Panjang Atasi Banjir Margonda - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menegaskan Pemkot Depok tengah berupaya mencari solusi untuk penanganan banjir yang kerap terjadi di Jalan Margonda Raya, tepatnya di depan ITC Depok.

“Kami sudah lihat dari hulu, ada gorong-gorong besar yang bisa dimaksimalkan. Tinggal dipastikan apakah itu berfungsi atau tidak,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan ada beberapa titik saluran yang mendukung penyelesaian masalah ini.

Dirinya menjelaskan, dalam jangka pendek, Pemkot akan melakukan pembersihan saluran air yang tersumbat sampah.

Upaya ini, diharapkan dapat meminimalisir genangan saat hujan deras turun.

“Minimal dalam waktu dekat kalau ada hujan deras lagi, tidak terjadi banjir. Saluran yang ada harus kami maksimalkan dulu,” terangnya.

Supian juga menyoroti perlunya perencanaan program jangka panjang, termasuk penambahan saluran air di titik-titik yang belum memiliki jalur khusus untuk drainase.

“Ada saluran yang ternyata ducting-nya hanya untuk kabel, tidak ada saluran airnya. Artinya, perlu ada penambahan saluran yang nanti akan tersambung ke jalur utama,” ungkapnya.

Wali Kota Depok, Supian Suri tengah menyiapkan solusi cepat dan jangka panjang dalam penanganan banjir yang kerap terjadi di Jalan Margonda Raya
