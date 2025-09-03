DLH Kabupaten Bogor Keluarkan 2 Surat Edaran Penanganan Sampah di Wilayah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor terus berupaya melakukan sejumlah langkah demi menekan produksi sampah di Bumi Tegar Beriman.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Bogor, Agus Budi mengatakan saat ini produksi sampah harian di Kabupaten Bogor mencapai 2.800 ton hingga 3.000 ribu ton per hari.

"Maka dari itu, untuk menanggulangi hal tersebut kami terus berupaya untuk menekan jumlah produksi sampah harian warga Kabupaten Bogor," katanya, kepada JPNN.com pada Rabu (3/9).

Teranyar, pihaknya mengeluarkan dua surat edaran, untuk menekan produksi sampah di Kabupaten Bogor mulai dari hulu sampai ke hilir.

Pertama, surat edaran tersebut tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga.

Kedua, pihaknya mengeluarkan surat edaran tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Perkantoran, Komersial, Sarana Pendidika, Sarana Keagamaan dan Sarana Umum di Kabupaten Bogor.

"Dua surat edaran ini per hari ini akan ditandatangani Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Ini semua kami lakukan untuk menekan produksi sampah di Kabupaten Bogor dari hulu ke hilir," jelasnya.

Selain itu, dua surat edaran penanganan dan pengelolaan sampah itu dimaksudkan untuk mewujudkan program Pemkab Bogor Asri Tanpa Plastik (Antik). (mar7/jpnn)