Berikut Ini Dokumen yang Wajib Diunggah saat Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menetapkan perubahan jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi PPPK Paruh Waktu tahun 2025.

Berdasarkan aturan terbaru, yang tertuang dalam Surat MenPAN-RB No. B/4014/M.SM.01.00/2025 terkait Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu yang terbit 20 Agustus 2025, pengisian DRH berlangsung pada 28 Agustus–15 September 2025.

Untuk mengisi DRH tersebut, peserta wajib menyiapkan sejumlah dokumen dalam format dan ukuran tertentu.

“Peserta harus menyiapkan dokumen seperti Pas foto terbaru berlatar merah. KTP dan KK. Ijazah terakhir dan transkrip nilai. SKCK," ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto.

"Kemudian juga perlu disiapkan Surat keterangan sehat dari faskes pemerintah. NPWP serta Surat pernyataan tidak pernah dipidana," sambungnya.

Setelah itu, peserta juga perlu mengakses portal SSCASN untuk mengunggah dokumen yang telah disiapkan.

Langkah pengisian melalui portal SSCASN adalah sebagai berikut, Login dengan akun masing-masing.

Pilih menu pengisian DRH NI PPPK, Isi data pribadi sesuai identitas resmi.