Berikut Ini Jadwal Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Lengkap!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengab Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu saat ini telah memasuki tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Proses tersebut, berlangsung mulai dari Kamis 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025.

Hal tersebut tertuang dalam Surat MenPAN-RB No. B/4014/M.SM.01.00/2025 terkait Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu yang terbit 20 Agustus 2025.

Jadwal penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 26 Agustus hingga 4 September 2025.

Tahapan pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu, mulai 27 Agustus hingga 6 September 2025.

Adapun, pengisian DRH PPPK Paruh Waktu mulai hari ini 28 Agustus sampai dengan 15 September 2025.

Disusul tahapan penetapan NI PPPK Paruh Waktu mulai 28 Agustus sampai 20 September 2025.

Terakhir, penetapan NI PPPK Paruh Waktu dimulai 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.