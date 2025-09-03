Penghijauan Lahan Kritis, MUJ Tanam Ratusan Pohon di Kawasan Bandung Utara

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - PT Migas Utama Jabar (MUJ) Grup melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Kawasan Bandung Utara (KBU). Langkah ini sebagi wujud Perseroan melakukan penghijauan di lahan yang berstatus krisis serta untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Belum lama ini, sebanyak 500 pohon produktif ditanam MUJ Grup di dua titik yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung. Masing-masing di Desa Ciburial dan Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Direktur MUJ Muhamad Sani mengatakan, penanaman pohon ini masih dalam rangka semangat HUT Kemerdekaan yang ke-80. Mengusung tema “Semangat Merdeka, Aksi Lestari Nyata”, MUJ menggabungkan semangat nasionalisme dan kepedulian akan lingkungan sekitar.

“Semangat ini kami lakukan antara perjuangan di masa lalu dan aksi nyata untuk menjaga masa depan negeri,” kata Muhamad Sani dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (3/9/2025).

Lebih lanjut, kata Sani, penanaman pohon di Kawasan Bandung Utara, selain melibatkan jajaran manajemen, dan karyawan MUJ, kegiatan ini juga merangkul Dinas Kehutanan (Dishut) Jawa Barat serta masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan. Sehingga semangat menjaga alam dibangun dengan kolaborasi.

Sani menambahkan, pohon yang ditanam merupakan pohon produktif seperti mangga, durian, dan alpukat. Pohon tersebut dinilai memiliki nilai ekologis dan ekonomi bagi warga.

“Pohon yang ditanam ini bisa bermanfaat bagi warga dari segi ekonomi, karena jangka panjang bisa dihasilkan melalui hasil panen buah,” ujar Sani.

Sani menuturkan, Kawasan Bandung Utara dipilih sebagai lokasi penanaman. Karena menurutnya kawasan tersebut merupakan daerah penting sebagai penyangga ekosistem, pengendali banjir, dan sumber resapan air bagi wilayah Bandung Raya.