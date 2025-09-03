Serap Aspirasi, Dedi Mulyadi Kumpulkan Ratusan Mahasiswa di Halaman Gedung Sate Hari Ini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengundang perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus se-Jabar di Halaman Gedung Sate, hari ini Rabu (3/9/2025). Rencananya, kegiatan tersebut akan digelar pukul 09.00 WIB.

"Besok (hari ini), Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang dialog bagi mahasiswa di Jawa Barat untuk hadir di halaman Gedung Sate," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Selasa (2/9/2025).

Rencananya, kata Dedi, acara tersebut akan meilbatkan perwakilan mahasiswa dan akademisi dari 350 - 420 perguruan tinggi di Jawa Barat. Terutama dari dari wilayah Bandung Raya, Cimahi, dan Jatinangor untuk membahas aspirasi yang kerap disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Sate maupun DPRD Jabar.

"Yang paling utama adalah wilayah Bandung Raya, karena yang lain kan juga sudah menyampaikan di kabupaten kotanya. Tetapi juga kalau mau jalan-jalan ke Gedung Sate dipersilahkan," kata Dedi.

Dedi menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap apa yang mejadi keresahan atau aspirasi para mahasiswa yang kerap melakukan aksi demonsrasi, baik di depan Gedung Sate maupun DPRD Jabar beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dari forum ini akan menghasilkan sebuah solusi atau rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi yang dipimpinnya.

"Kami akan memfasilitasi, mendengarkan, dan Insya Allah seluruh apa yang menjadi gagasan konstruktif akan kami laksanakan," tutur Dedi.

Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menilai positif atas inisiasi membuka dialog ini bahkan dengan janji mengundang DPRD Jabar yang diharapkan menjadi kesempatan penyampaian aspirasi pada penyelenggara pemerintahan.