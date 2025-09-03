Grab Hadirkan 'GERCEP' Bentuk Perlindungan Mitra dan Solidaritas Kemanusiaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelombang aksi penyampaian sikap di berbagai kota Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dinamika yang memengaruhi mobilitas dan keselamatan masyarakat.

Menghadapi tantangan ini, Grab Indonesia melakukan pengenalan “GERCEP” Grab Respon Cepat, sebuah inisiatif darurat terpadu dengan 3 pilar utama yang dirancang untuk memastikan Mitra Pengemudi tetap terlindungi di tengah dinamika aksi penyampaian sikap di berbagai kota.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Grab untuk melindungi Mitra sebagai garda terdepan layanan, sekaligus memperkuat sistem keamanan dan keselamatan seluruh ekosistem Grab. Namun, lebih dari sekadar melindungi Mitra Pengemudi, inisiatif ini lahir dari nilai kemanusiaan.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan di balik setiap helm, setiap mobil, dan setiap perjalanan, ada manusia dengan keluarga, harapan, dan kehidupan yang patut dijaga. Karena itu, GERCEP bukan hanya wujud tanggung jawab kepada Mitra, tetapi juga bentuk solidaritas kemanusiaan yang melibatkan keluarga Mitra.

"Dukungan medis, konseling psikologis, bantuan ekonomi, hingga pendampingan langsung di lapangan mencerminkan komitmen bahwa keselamatan dan martabat manusia selalu lebih utama daripada sekadar kelancaran layanan," ucap Neneng dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (3/9/2025).

Sebelumnya, Grab telah memiliki Incident Response Team (IRT) dan Satgas (Satuan Tugas) yang difokuskan untuk menangani respon keamanan bagi Mitra Pengemudi.

Namun, dalam situasi khusus seperti gelombang aksi penyampaian sikap ini, Grab menghadirkan kanal tambahan melalui GERCEP agar penanganan darurat dapat dipisahkan dari respon keamanan rutin. Dengan demikian, setiap laporan terkait keadaan darurat dapat ditangani lebih cepat, terstruktur, dan tidak tercampur dengan alur penanganan insiden keamanan sehari-hari.

Tiga Pilar Utama Saluran Khusus Darurat