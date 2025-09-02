Kunci Sukses Reni Wati Bangun Usaha hingga Berangkat Umrah Gratis dari BTPN Syariah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Reni Wati, salah satu nasabah BTPN Syariah di Sentra Sindangsari 06, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sukses mengembangkan usahanya di bidang peternakan.

Ia menjadi sosok yang menginspirasi karena telah lama bersama BTPN Syariah, yakni sembilan tahun atau sejak 2016, usahanya semakin berkembang karena selalu menerapkan empat perilaku unggul, yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS) serta telah menginspirasi bagi warga sekitar.

Bermula dari pembiayaan Rp1,5 juta, Reni percaya diri untuk memulai usaha ternak unggas. Kini, usaha peternakan Reni semakin tumbuh dan pembiayaan dari BTPN Syariah juga terus meningkat hingga Rp15 juta.

Hal ini sejalan dengan omzet Reni yang juga terus tumbuh dari waktu ke waktu. Saat ini, ia mengantongi omzet sekitar Rp8 juta per bulan. Bertumbuhnya Reni sebagai nasabah inspiratif tak lepas dari pendampingan yang diberikan oleh #bankirpemberdaya saat kumpulan.

“Saya mendapatkan manfaat dengan adanya kumpulan karena tidak merasa berjuang sendiri, tapi bersama-sama dan saling menginspirasi satu sama lain. Jadi, tidak hanya tahu cara mengelola keuangan agar dapat mengangsur tepat waktu, tapi juga mendapatkan pengetahuan dan pendampingan,” ujar Reni saat ditemui di Kota Bandung, dikutip Selasa (2/9/2025).

Reni mengakui semua keberhasilannya tak lepas dari empat perilaku unggul nasabah BDKS yang selalu diterapkan dalam keseharian sesuai yang diajarkan oleh petugas BTPN Syariah melalui kumpulan dua minggu sekali.

Kumpulan ini membuat nasabah menjadi disiplin, saling bantu, sehingga timbul solidaritas dan kebersamaan antar sesama anggota sentra.

Melalui empat perilaku unggul BDKS, Reni terus menjadi pribadi yang tumbuh, menginspirasi, berdampak bagi lingkungan sekitar, hingga menggapai impiannya satu per satu, yakni umrah.