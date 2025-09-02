JPNN.com

Pomindo Jadi Solusi Minyak Goreng Warga Bogor, Beli Seribu Juga Bisa!

Selasa, 02 September 2025 – 19:30 WIB
Selasa, 02 September 2025 – 19:30 WIB
Potret Pom Minyak Goreng Indonesia atau Pomindo di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pom Minyak Goreng Indonesia atau Pomindo resmi dibuka di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Selasa (2/9).

Dipimpin Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi, Pomindo ini menjadi satu-satunya yang ada di wilayah Kota Bogor.

Dudi mengaku bangga akan kehadiran Pomindo di wilayahnya tersebut. Sebab, tidak sembarang wilayah bisa membangunnya.

"Saya bangga di Kelurahan Situ Gede di RW 01, membuat depo Pomindo, dan ini satu kota satu. Jadi tidak sembarangan ya," kata Dudi kepada wartawan.

Tak hanya itu, menurut Dudi Pomindo menawarkan kualitas minyak premium dengan harga yang terjangkau, di bawah pasaran.

Apalagi, kata dia, pelayanan Pomindo dengan menggunakan konsep seperti mengisi BBM, itu juga melayani pembelian dengan skala kecil.

"Tentu ini sangat membantu masyarakat. Pembeliannya bisa skala minimalis, ini perbedaannya dengan yang lain. Karena mau beli seribu juga misalnya, itu bisa dilayani," jelas Dudi.

Ia pun berharap konsep penjualan minyak goreng di Pomindo ini bisa bersahabat dengan masyarakat. Sehingga ke depan, hal tersebut pun bisa dikolaborasikan dengan Koperasi Merah Putih (KMP) yang ada di Situ Gede.

Pom Minyak Goreng Indonesia atau Pomindo resmi dibuka di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor
