Wali Kota Depok Lantik PNS dan Serahkan SK PPPK Tahap 2

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Dalam acara tersebut, dilakukan pelantikan satu orang CPNS yang diangkat menjadi PNS serta penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 21 orang.

Supian Suri menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang baru dilantik.

Dirinya berharap, para PNS maupun PPPK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Selamat bertugas kepada seluruh ASN dan PPPK. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk mengabdi, bekerja dengan baik, dan terus meningkatkan pelayanan publik di Kota Depok,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan inovasi bagi para aparatur.

Dengan tambahan tenaga baru, diharapkan kinerja pelayanan masyarakat di Kota Depok semakin meningkat.

"Dengan pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Depok memperkuat sumber daya manusia aparatur, sekaligus memastikan pelayanan publik dapat berjalan optimal," tandasnya. (mcr19/jpnn)