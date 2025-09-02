JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pesan Keras BEM Unisba untuk Polisi, Ini Soal Penembakan Gas Air Mata

Pesan Keras BEM Unisba untuk Polisi, Ini Soal Penembakan Gas Air Mata

Selasa, 02 September 2025 – 13:35 WIB
Pesan Keras BEM Unisba untuk Polisi, Ini Soal Penembakan Gas Air Mata - JPNN.com Jabar
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Bandung (BEM Unisba) dalam konferensi pers di Kampus Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (2/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Bandung (Unisba) mengecam tindakan aparat terkait penembakan gas air mata di sekitar lokasi kampus. 

Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang bebas dan aman dari kekerasan negara, justru ditembaki. 

Presiden Mahasiswa Unisba Kamal Rahmatullah menuturkan, pasca aksi damai, pihaknya mengalami serangan dari aparat kemanan gabungan. 

Baca Juga:

Penyerangan itu terjadi sekitar pukul 23.30 hingga Selasa (2/9/2025 pukul 00.00 WIB.

"Insiden ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dari intervensi aparat bersenjata," kata Kamal di Kampus Unisba. 

Ia menilai, aparat dengan persenjataan lengkap datang ke Jalan Tamansari dan menembakkan gas air mata.

Baca Juga:

Hal ini membuat beberapa mahasiswa menjadi korban dan merasakan perih mata hingga sesak nafas.

"Serangan ini jelas merupakan bentuk tindakan represif, pelanggaran hukum yang menjijikan, dan penghinaan terhadap nilai-nilai demokrasi serta otonomi kampus," ujarnya.

Mahasiswa Unisba mengecam tindakan aparat terkait penembakan gas air mata di sekitar lokasi kampus, Selasa dini hari.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   unisba gas air mata tindakan represif polisi penembakan gas air mata tembakan gas air mata polisi tembak gas air mata gas air mata kampus bem unisba

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU