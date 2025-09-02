Pesan Keras BEM Unisba untuk Polisi, Ini Soal Penembakan Gas Air Mata

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Bandung (Unisba) mengecam tindakan aparat terkait penembakan gas air mata di sekitar lokasi kampus.

Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang bebas dan aman dari kekerasan negara, justru ditembaki.

Presiden Mahasiswa Unisba Kamal Rahmatullah menuturkan, pasca aksi damai, pihaknya mengalami serangan dari aparat kemanan gabungan.

Penyerangan itu terjadi sekitar pukul 23.30 hingga Selasa (2/9/2025 pukul 00.00 WIB.

"Insiden ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dari intervensi aparat bersenjata," kata Kamal di Kampus Unisba.

Ia menilai, aparat dengan persenjataan lengkap datang ke Jalan Tamansari dan menembakkan gas air mata.

Hal ini membuat beberapa mahasiswa menjadi korban dan merasakan perih mata hingga sesak nafas.

"Serangan ini jelas merupakan bentuk tindakan represif, pelanggaran hukum yang menjijikan, dan penghinaan terhadap nilai-nilai demokrasi serta otonomi kampus," ujarnya.