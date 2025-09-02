CEO Grab Anthony Tan Terbang dari Singapura - Makassar Demi Almarhum Dandi

jabar.jpnn.com, MAKASSAR - Group CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan terbang langsung dari Singapura ke Kota Makassar untuk hadir langsung menyampaikan doa, memberikan dukungan moral, sekaligus memastikan keluarga Almarhum Rusdamdiansyah (Dandi) mendapatkan dukungan menyeluruh (1/9/2025).

Kedatangan Anthony merupakan penegasaan bahwa hubungan Grab dan mitra merupakan ikatan kemanusiaan yang dijaga dengan komitmen jangka panjang. Semangat ini diwujudkan dalam bentuk dukungan berkelanjutan, yaitu kehadiran yang terus menerus bagi Mitra dan keluarganya, terutama dalam situasi paling sulit.

Kedatangan Anthony turut didampingi oleh jajaran pimpinan Grab Indonesia antara lain Dyah NK Makhijani (Presiden Komisaris OVO), Dion Soetadi (Chief Financial Officer, Grab Indonesia), Halim Wijaya (Director of East Indonesia Operations, Grab Indonesia), Tirza Munusamy (Chief of Public Affairs, Grab Indonesia), dan Melinda Savitri (Country Marketing & Communications Head, Grab Indonesia).

“Grab ingin memastikan bahwa dalam suka maupun duka, keluarga Almarhum Dandi mereka tidak pernah berjalan sendiri. Dukungan Grab hadir sejak awal melalui santunan dan bantuan logistik agar keluarga merasa dikuatkan di momen ini," ucap Anthony dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (2/9/2025).

"Dukungan berlanjut lewat jaminan kesehatan yang memastikan keluarga tetap terjaga selama dua tahun ke depan melalui BPJS Kesehatan. Dan agar langkah mereka semakin kokoh untuk waktu yang lebih panjang, Grab juga mendampingi lewat modal usaha bersama GrabKios, sehingga ada pijakan baru untuk melanjutkan harapan,” sambungnya.

Anthony menjelaskan, bagi Grab dukungan ini bukanlah respons sesaat. Sebaliknya, ini adalah wujud dari sebuah janji untuk terus mendampingi Mitra dan keluarganya dalam situasi apapun.

Lebih dari sekadar bantuan, ini adalah bentuk perhatian berkelanjutan agar keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki kesempatan untuk berkembang dan kuat menghadapi hari-hari mendatang.

“Kami berkomitmen untuk hadir, tidak hanya saat Mitra Pengemudi bekerja, tapi juga ketika mereka dan keluarganya mengalami masa sulit. Kami juga memastikan dukungan jangka panjang bagi ahli waris, sehingga keluarga terdampak sedikit lebih ringan menghadapi musibah ini,” tutur Anthony.