JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 11 Tuntutan Cipayung Plus Bogor untuk Rezim Prabowo-Gibran

11 Tuntutan Cipayung Plus Bogor untuk Rezim Prabowo-Gibran

Senin, 01 September 2025 – 20:20 WIB
11 Tuntutan Cipayung Plus Bogor untuk Rezim Prabowo-Gibran - JPNN.com Jabar
Potret aksi unjuk rasa Cipayung Plus Bogor, di depan Istana Bogor. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Organisasi yang terhimpun dalam Cipayung Plus Bogor membuat pernyataan sikap terkait dinamika yang sedang terjadi di masyarakat.

Ketua PMII Kota Bogor, Abdullah Nuruz Zaini mengatakan Cipayung Plus Bogor berdiri di tengah sejarah yang berulang.

Sejarah tentang rakyat yang berteriak, sementara kekuasaan sibuk menata jamuan di atas meja.

Baca Juga:

Sejarah tentang mahasiswa yang turun ke jalan, karena suara kebenaran tak lagi mendapat tempat di ruang-ruang sidang parlemen dan gedung-gedung kekuasaan.

“Saudara-saudara, bangsa ini tengah diguncang oleh ironi yang begitu menyakitkan,” ungkapnya, Senin (1/9).

Ketika rakyat meringkuk dalam kesulitan ekonomi, harga kebutuhan pokok melambung, lapangan kerja semakin sempit, dan daya beli masyarakat kian melemah, warga justru disuguhi kabar yang mencengangkan gaji wakil rakyat DPR yang fantastis.

Baca Juga:

“Gaji yang tak sebanding dengan keringat rakyat, gaji yang seolah menertawakan penderitaan mereka yang saban hari berjuang sekadar untuk bertahan hidup,” tuturnya.

“Apakah menjadi wakil rakyat berarti menghisap keringat rakyat dengan dalih legitimasi politik?,” sambungnya.

Cipayung Plus Bogor berikan pernyataan sikap terkait permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Berikut 11 tuntutan Cipayung Plus Bogor untuk pemerintah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   PMII Kota Bogor cipayung plus bogor HMI Bogor Kammi Bogor GMKI Bogor gibran rakabuming raka GMNI Bogor presiden prabowo subianto PMKRI Bogor kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU