Polisi Bubarkan Kelompok Perusuh Berpakaian Hitam di Gedung DPRD Jabar

Senin, 01 September 2025 – 19:00 WIB
Polisi bersenjata saat membubarkan kelompok perusuh dalam aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan kelompok massa diduga perusuh yang berpakaian serba hitam di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025) malam.

Massa yang dibubarkan diketahui adalah pihak yang hendak melakukan aksi anarkistis dalam unjuk rasa mahasiswa, sore tadi. 

Pantauan JPNN, massa tak dikenal itu mulai dibubarkan pada pukul 18.32 WIB.

Mereka mencoba merangsek masuk ke Kantor DPRD Jabar, dan membakar beberapa material di pintu gerbang. 

Melihat kondisi ini, aparat keamanan melalui pengeras suara mengimbau untuk segera bubar. 

"Adik-adik waktu menunjukan pukul 18.15 WIB dimohon untuk pulang. Ayo adik-adik jangan bersikap anarkis, atas nama undang-undang, ini waktunya selesai," ujar petugas.

Namun, sayangnya beberapa kelompok tersebut tidak menggubris dan terus melakukan aksi anarkisme.

Kemudian petugas dari kepolisian pun masuk dengan kendaraan bermotor untuk menyisir gerombolan tersebut. Gas air mata pun sempat ditembakan terhadap massa perusuh itu. 

Massa tak dikenal berpakaian hitam diduga perusuh lari kocar-kacir saat polisi membubarkan aksi demo di DPRD Jabar, Kota Bandung.
