Pesan Mendagri Tito untuk Kepala Daerah, Harap Dicatat Baik-baik!

Senin, 01 September 2025 – 17:00 WIB
Mendagri Tito Karnavian. Ilustrasi Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.

Dirinya menginstruksikan, seluruh kepala daerah untuk sementara menunda perjalanan ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.

Tito menuturkan langkah ini diperlukan untuk meredam keresahan publik, serta menjaga stabilitas sosial di daerah.

Dia juga mengingatkan, pejabat daerah agar berhati-hati saat menyampaikan pernyataan publik.

“Setiap pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menghindari salah tafsir yang dapat memicu gejolak baru di masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai, instruksi Mendagri Tito merupakan langkah tepat deni menjaga kondusivitas.

Beginya, kebijakan Tito menunjukkan rasa empati pemerintah, terhadap tekanan ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat.

“Upaya dari Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” tuturnya.

