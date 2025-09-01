UI Imbau Warga Tetap Tenang Suarakan Aspriasi, Jangan Rusak Fasilitas Publik dan Menjarah!

JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 15:30 WIB
Ilustrasi Universitas Indonesia. Foto: https://www.ui.ac.id/

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) membuat pernyataan sikap kerkait aksi demonstrasi dan perkembangan politik yang tengah terjadi.

Dalam imbauannya, Rektor UI, Heri Hermansyah menyampaikan beberapa point pernyataan sikap.

“Mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tenang dan menahan diri,” ucapnya dalam keterangan resminya.

Pihaknya juga meminta seluruh lapisan masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik serta mencegah terjadinya penjarahan dan perusakan fasilitas publik yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Meminta tindakan tegas dan penegakan hukum yang dilaksanakan tanpa tebang pilih untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tuturnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta agar adanya kebijakan ekonomi pro-rakyat yang menyejahterakan dan mengurangi beban hidup masyarakat.

“Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa dari perpecahan,” tutupnya. (mcr19/jpnn)

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

