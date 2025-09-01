JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Situasi Aman dan Tak Ada Kericuhan, Siswa di Depok Belajar Seperti Biasa

Situasi Aman dan Tak Ada Kericuhan, Siswa di Depok Belajar Seperti Biasa

Senin, 01 September 2025 – 14:00 WIB
Situasi Aman dan Tak Ada Kericuhan, Siswa di Depok Belajar Seperti Biasa - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kegiatan belajar mengajar (KBM) atau sekolah rakyat. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan bahwa kondisi Kota Depok saat ini aman dan kondusif pascaaksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di beberapa daerah di Indonesia. 

Atas dasar hal itu, dirinya menegaskan kegiatan belajar mengajar di SD dan SMP Negeri tetap berlangsung normal. 

“Sampai saat ini saya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melihat Depok masih kondusif, aman,” ucapnya.

Baca Juga:

“Sehingga kami berharap kegiatan bisa seperti biasa, berjalan seperti biasa, tidak ada pembelajaran jarak jauh, pembelajaran seperti biasanya dan kegiatan-kegiatan pun berjalan normal,” sambungnya.

Supian juga menyampaikan rasa optimistis, dengan dukungan penuh dari jajaran forkopimda dan pemuda.

Menurutnya, hal ini menjadi kunci terciptanya situasi kota Depok yang aman.

Baca Juga:

“Karena kami meyakini insyallah dengan dukungan anak-anak muda, forkopimda, kami semua siap dan insyallah Depok kondusif,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan kondisi di Depok kondusif, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsunh seperti biasa

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok wali kota depok kegiatan belajar mengajar supian suri pembelajaran jarak jauh pjj aksi demonstrasi aksi unjuk rasa aksi anarkistis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU