Situasi Aman dan Tak Ada Kericuhan, Siswa di Depok Belajar Seperti Biasa
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan bahwa kondisi Kota Depok saat ini aman dan kondusif pascaaksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di beberapa daerah di Indonesia.
Atas dasar hal itu, dirinya menegaskan kegiatan belajar mengajar di SD dan SMP Negeri tetap berlangsung normal.
“Sampai saat ini saya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melihat Depok masih kondusif, aman,” ucapnya.
“Sehingga kami berharap kegiatan bisa seperti biasa, berjalan seperti biasa, tidak ada pembelajaran jarak jauh, pembelajaran seperti biasanya dan kegiatan-kegiatan pun berjalan normal,” sambungnya.
Supian juga menyampaikan rasa optimistis, dengan dukungan penuh dari jajaran forkopimda dan pemuda.
Menurutnya, hal ini menjadi kunci terciptanya situasi kota Depok yang aman.
Baca Juga:
“Karena kami meyakini insyallah dengan dukungan anak-anak muda, forkopimda, kami semua siap dan insyallah Depok kondusif,” tandasnya. (mcr19/jpnn)
Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan kondisi di Depok kondusif, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsunh seperti biasa
Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News