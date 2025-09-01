Forkopimda dan Organisasi Kepemudaan Depok Gelar Doa Lintas Agama

JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 13:00 WIB
Forkopimda bersama Oraganisasi Kepemudaan lintas agama gelar doa kebangsaan di Depok Open Space (DOS), Minggu (31/8) malam. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puluhan anggota Organisasi Kepemudaan (OKP) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok menggelar Doa Kebangsaan lintas agama di Depok Open Space (DOS), Minggu (31/8) malam.

Perwakilan tokoh lintas agama turut serta memanjatkan doa bagi bangsa, seraya menyampaikan harapan dan refleksi atas apa yang saat ini terjadi di Indonesia tercinta. 

Acara ini, menjadi momentum kebersamaan generasi muda dalam merawat persatuan, solidaritas, dan keharmonisan di Kota Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri menyampaikan apresiasinya, atas inisiatif yang dihadirkan oleh para pemuda.

Menurutnya, semangat kebangsaan yang ditunjukkan anak muda saat ini merupakan modal penting untuk menjaga persatuan bangsa.

“Kami tahu, anak-anak muda Indonesia mencintai negerinya, mencintai kotanya, dan tidak rela negeri maupun kotanya dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya malam ini menjadi bagian dari ikhtiar mendoakan para korban,” ucapnya.

Dirinya menekankan, bahwa anak muda harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keharmonisan, kondusivitas, dan keberlangsungan negeri.

 “Anak-anak muda hadir, menyampaikan tekadnya untuk terus menjadi bagian awal hadirnya negara, mengawal masyarakat, menjaga harmoni dan cita-cita para pendahulu,” tuturnya.

