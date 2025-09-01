Mendagri Puji Sherly Tjoanda yang Kolaborasikan MBG dengan Koperasi Merah Putih

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi langkah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang menggabungkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Koperasi Merah Putih.

Strategi ini, selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat program gizi sekaligus mendorong pembangunan ekonomi mandiri berbasis kelembagaan rakyat.

Tito menyebut, gagasan itu bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

“Jadi koperasi sudah ada offtaker MBG, koperasi untung dan MBG juga tidak sulit cari penyedia. Itu idenya Bu Sherly, dan kalau bisa daerah-daerah lain mencontoh ini,” ucapnya.

Sementara, Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana), Ricky Ekaputra Foeh menilai kebijakan Sherly Tjoanda sebagai strategi yang visioner karena mampu memadukan pemenuhan gizi masyarakat dengan penguatan ekonomi lokal melalui koperasi.

“Jika dijalankan dengan integritas dan pengawasan yang ketat, kebijakan ini memberi dampak ganda, yakni generasi yang lebih sehat sekaligus ekonomi rakyat yang lebih kuat,” tuturnya.

Dia menuturkan, program MBG di banyak daerah kerap menghadapi kendala seperti distribusi tidak merata, kualitas penyediaan yang belum konsisten, hingga tantangan menjaga keberlanjutan.

Dengan melibatkan koperasi, tantangan tersebut bisa ditekan karena koperasi berfungsi sebagai penyedia sekaligus penyalur MBG.